Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Dün evinde Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, lig mesaisine start verdi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saate yakın yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Dünkü Malmö maçında forma giyen futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.