Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, “Bırakmam Seni Türkiyem” yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta İspanyol ekibi Atlético Madrid ile dostluk maçında karşılaşacak.