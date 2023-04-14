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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

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