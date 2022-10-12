İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 10.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Ali Şansalan'ın düdük çalacağı duyuruldu.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar ve 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasında Ali Şansalan'ın görev yapacağı belirlendi.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:



14 Ekim Cuma


20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



15 Ekim Cumartesi


14.30 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan


17.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu


20.00 Konyaspor Gaziantep Futbol Kulübü: Çağdaş Altay


20.00 Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler



16 Ekim Pazar


17.00 Medipol Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar


20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan



17 Ekim Pazartesi


20.00 Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek


20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.