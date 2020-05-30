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Beşiktaş tribünleri dolduracak!

Süper Lig’in 12 Haziran’da seyircisiz olarak başlayacak olması sonrasında Beşiktaş Kulübü, tribünleri renklendirmek için harekete geçti.

Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak olması sonrasında Beşiktaş Kulübü, tribünleri renklendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, kulübe başvuran taraftarların fotoğraflarını tribüne yerleştirecek.


Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı 4 iç saha maçında taraftarıyla birlikte olmak için harekete geçti. Almanya'da Mönchengladbach'ın başlattığı maket taraftar için harekete geçen siyah-beyazlılar, başvuruları almaya başlayacak. Hafta başından itibaren ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden kayıt almaya başlayacak olan Beşiktaş, iç sahada oynayacağı 4 maçta tribünleri, taraftarlarının fotoğraflı maketiyle doldurmayı hedefliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuruda kendi fotoğraflarını yükleyecek olan taraftarlar, 4 maç için 129 TL ödeme yapacak.

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