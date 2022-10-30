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Beşiktaş - Ümraniyespor maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

Beşiktaş’ın bugün sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Ümraniyespor'u konuk edecek. Saat 17.00'da başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Erkan Özdamar olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR'da Hakan Ceylan eşlik edecek.

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