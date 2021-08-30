Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."