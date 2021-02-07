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Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular epilepsiye dikkat çekti

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve Konyaspor karşı karşıya gelirken, 2 takım futbolcuları epilepsi hastalığına dikkat çekmek için seremoniye gözlükle çıktılar.


Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, epilepsi hastalığına dikkat çekti. Beşiktaş'ın evinde oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıkan Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi İle Savaş Derneği'nin ‘Epilepsi için bak' kampanyasına destek olmak amacıyla epilepsinin global rengi olan mor gözlükler takarak sahaya çıktı. 2 takım futbolcuları İstiklal Marşı'nı bu gözlüklerle söyledi.

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