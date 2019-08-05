Siyah-beyazlılar Villarreal'de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeni sezon öncesi Boyd ve Douglas transferlerini yapan ve savunmaya da takviye planlayan Beşiktaş, Victor Ruiz transferini bitirdi. Mirin'in performansından memnun olmayan ve yönetimden sol stoper oynayabilen bir oyuncu isteyen Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istediği oyuncuya kavuştu. Uzun süredir İspanyol ekibi Villarreal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek.

Avcı ‘sol stoper' istedi, yönetim bitirdi

Teknik Direktör Abdullah Avcı, hazırlık kamplarında oynanan maçlarda Mirin'in performansını yeterli bulmadığını ve yönetime Vida'nın yanında oynayabilecek sol stoper istediğinin raporunu vermişti. Savunmadan oyun kurmada oldukça başarılı olan Ruiz'in, Avcı'nın sisteminde tam aradığı isim olduğu belirtildi. Espanyol, Napoli ve Valencia formalarını terleten Ruiz, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 33 maçta görev aldı.