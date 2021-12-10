Beşiktaş Vodafone Stadındaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için anma töreni düzenlendi. Törene katılan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi, Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene şehit yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu Müftüsü Arif Cevlek'in şehitler için okuduğu duanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası şehit yakınları ile törene katılanlar Şehitler Anıtı'na karanfil bırakırken Dolmabahçe Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.

“İçeriden ve dışarıdan gelecek hainleri hiçbir zaman fırsat vermesin”

Şehit Mehmet Zengin'in annesi Birsen Zengin, ”En güzel makamı istedi oğlum, şehitlik makamına ulaştı. Hepsi Şehit oldu gitti. En güzel makamda bizim Allaha inancımız sonsuz, Elhamdülillah Müslümanız Allah nasıl yarattıysa alacak. Onlar sadece erken ayrıldı. Keşke herkes şehit olabilse inşallah Allah o makamı erdirir. Onların şefaatine nail olsun. Rabbim ülkemize güç kuvvet versin. İçeriden ve dışarıdan gelecek hainleri hiçbir zaman fırsat vermesin. Tek duamız o bizim” dedi.