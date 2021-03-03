Beşiktaş, Vodafone'la işbirliğini sürdürdü

Yenilenen anlaşmayla birlikte siyah-beyazlı ekip, 'Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı' olarak mücadele edecek. Beşiktaş bu anlaşmayla birlikte 2 milyon TL alacak.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile olan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Siyah-beyazlı ekip, sponsor firmayla 8 yıldır süren işbirliğinde yeni bir adım attı. Futbolda 'Ben Varım' diyen kadınları destekleyen Vodafone, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na hem forma göğüs hem de isim sponsoru oldu. 1 yıl süreli yeni anlaşma için Beşiktaş, 2 milyon TL alacak.

Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşunun 118. yıl dönümüne gerçekleşen imza töreni Vodafone Park'ta yapıldı. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve Takım Kaptanı Başak Gündoğdu, lansmanda hazır bulundu.

Çebi: "Rakiplerimizin de takım kurmasını istiyoruz"

Vodafone'un kendilerine her zaman destek verdiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bir nevi yakın akraba olduk. Yıllardır birlikte yürüyoruz. Stat yapımında ve forma desteği unutulmaz. Şimdi çok daha anlamlı bir durum söz konusu. Kadın futbolcularımız burada. Bizi iyi temsil ettiler ama bizden daha çok kadınlarımızı çok iyi temsil ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçen sene çok hoş, güzel ve anlamlı şekilde Atletico Madrid'le özel bir maç yapıldı. Stat doluydu. Şu anda pandemi var ve bu nedenle yeni etkinliğimiz ne zaman yapılacak bilemiyoruz. Ancak kadın futbol takımımızın maç yapacağı bir planlama içindeyiz. Kadın futbol takımımız içinde 20 öğretmen ve 20 öğrenci var. Bunun yanında 1 iş kadınımız ve 1 aile annesi var. Bunun yanında öğrenci ve öğretmenlerin de çok önem ifade ettiği bu dünyada, kadınlarımızın, futbol takımına nasıl yansıdığını da görüyorsunuz. Erkeklerle kadınların, Süper Lig'de temsilcisi olan tek kulüp Beşiktaş. Böyle bir günün kuruluş yıldönümümüze gelmesi de çok hoş oldu. Rakiplerimizin de kadın futbol takımı kurması, bizim marka değerimizi yükseltir. Bunu çok istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Engin Aksoy: "Yeni projeler yapacağız"

Kadınları desteklemekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Futbolda 'Ben Varım' diyen kadın sporcuları destekliyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, futbolun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatı. Üst üste aldıkları şampiyonluklarla, toplumsal cinsiyet yargılarını futbol sahasında kırmayı başardılar. Vodafone olarak, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na isim ve göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak hepimizin görevi. Kadın futboluna desteğimizi sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istiyoruz. Bu değerli işbirliği için Sayın Başkan nezdinde tüm Beşiktaş camiasına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha önce yaptığımız 'Geleceğin Karakartalları' projesi çok ses getirmişti. 2 oyuncu almayı planlarken 10 oyuncu almıştık. Seçilen oyuncular arasında 1 de kadın oyuncu vardı. Önümüzdeki dönemde hem ‘Geleceğin Karakartalları' projesini hem de kadınlar için bir proje yapmayı çok isteriz" diye konuştu.

Bahar Özgüvenç: "İyi ki Beşiktaş var"

Lansmanda konuşan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Beşiktaş ailesinin inanılmaz derecede yakın ve samimi olduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır buradaymışım gibi. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, kadın futboluna verdiği destekten dolay teşekkür ediyorum. Eşi Berna Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Kadın takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bu görevi kabul ederken sadece kendim için değil, benden sonraki güzel arkadaşlarım için kabul ettim. Kadın her yerde olmalı, her yerde konuşmalı, asla susturulamaz, bunu herkes bilsin. Beşiktaş bu özgürlüğü bize sağladığı için onur ve şeref duyuyorum. İyi ki Beşiktaş var" dedi.

Takım kaptanı Başak Gündoğdu da mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Gereken mücadeleyi sahada gösterip önce şampiyon olup, sonra Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayıp bu hassasiyete başarılı olarak cevap vermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sahadaki mücadelelerin sertliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Başak Gündoğdu, "Erkeklerin maçlarından hiçbir fark yok. Sahaya çıktığımızda kora kor mücadele ediyoruz. Bizim maçlarımızda da sertlik oluyor. Sert müdahaleler haricinde sakatlık olmuyor. Sertliğe gerekli sertlikle cevap veriyoruz sahada" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle birlikte lansman tamamlandı.