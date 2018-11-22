Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.