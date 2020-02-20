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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 23.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, sağanak yağmur altında yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ayak tenisi oyunları, gruplar halinde değişmeli olarak yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi. Ayak tenisi oyununu kazanan gruptaki Atiba Hutchinson, Kevin Prince Boateng ve Necip Uysal, sevinç fotoğrafı çektirdi.


Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisine tesiste devam edilen Adem Ljajic katılmadı.


Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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