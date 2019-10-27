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Beşiktaş, yeni evinde Galatasaray'a yenilmiyor

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, yeni evi Beşiktaş Park'ta rakibine yine boyun eğmedi.


Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar rakibini Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki puanını 12'ye yükselten siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de iç sahada yine şans vermedi. 2016 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar Galatasaray'ı 4 kez konuk eden siyah-beyazlılar, bu maçların ilkinden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kalan 3 maçta rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı.



3 maçtır gol yemiyor


Ezeli rakibiyle yeni stadında ilk olarak 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bir sonraki sezon oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlılar üstün bir oyun sonrasında rakibini 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın o gün gollerini atan Cenk Tosun, Tosic ve Negredo, daha sonra takımdan ayrılmışlardı. Geçtiğimiz sezon da ligin ilk yarısında Beşiktaş Park'ta karşılaşan iki ekipten Beşiktaş, rakibini Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar bu sezon da aynı sonuçla rakibi önünde kazanmasını bildi. Galatasaray'ı yeni stadında oynadığı son 3 karşılaşmada da yenmeyi başaran Beşiktaş'ın, bu maçlarda gol yememesi de dikkatlerden kaçmadı.

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