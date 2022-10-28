Beşiktaş yeni hocası Şenol Güneş yönetiminde çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.