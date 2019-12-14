İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Öte yandan antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile İkinci Başkan Adnan Dalgakıran oyuncularla bir araya gelerek başarılar diledi.


Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou katılmadı.


Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.