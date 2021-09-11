Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e, AVAR olarak Kerem Ersoy eşlik edecek.