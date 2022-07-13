Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. İdman, Amerikan futbol topuyla dar alanda yapılan maçın ardından sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.