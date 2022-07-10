İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.


Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, hücum ve kondisyon koşuları ile sona erdi.


Beşiktaş Futbol Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.


Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 11.30 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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