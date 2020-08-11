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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.


Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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