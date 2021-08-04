Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.