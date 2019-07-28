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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.


Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın TSİ 19.00'da Yunan ekibi A. Larisas ile oynayacak.

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