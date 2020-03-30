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Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.


Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuluyor. Bu bağlamda Beşiktaş Yönetim Kurulu da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı.


Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

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