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Beşiktaş yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş’ta 29 Mayıs’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.

Beşiktaş'ta 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.


Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:



Ahmet Nur Çebi: Başkan


Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu


Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu


Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu


Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu


Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu


Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu


Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu


Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu


Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu


İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu


Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu


Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu


Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu


Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi


Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi


Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu


İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı

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