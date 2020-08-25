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Beşiktaş yönetimi Atatürk'ün evini ziyaret etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.


Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bu akşam deplasmanda PAOK ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve ziyarette bulundu. Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti. Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

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