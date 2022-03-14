Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim de tam kadro olarak stadyumdaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları tam kadro olarak Nef Stadyumu'na gelirken, siyah-beyazlı yönetimi Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sefada ve Özgür Kalelioğlu'nun yanı sır Sportif A.Ş. Yöneticisi Nihat Kırmızı karşıladı.