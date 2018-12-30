Beşiktaş Yönetimi'ne tatil yok

Sağ bek, stoper, orta saha ve golcü transferi yapacak olan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'taki Antalya kampına kadar en az 2 futbolcuya imza attırmanın peşinde.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim tatili unuttu. Yılbaşı öncesinde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar en az 2 transferi bitirmek istiyor. Sağ bek, stoper, orta saha ve forvet alacak olan Kara Kartal'da isimler de belli olmaya başladı. Stoper transferinde Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da Galatasaray'ın Serdar Aziz konusundaki net kararını bekliyor. Savunmaya takviye yapacak olan siyah-beyazlı ekip, şartlar oluşursa her iki futbolcu için de hamle yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay Arslan'nın affedilmesini isterken, bu oyuncunun kamptaki performansına göre orta saha transferi askıya alınabilir.

Tek isteği Burak Yılmaz

İki sezondur kadroda Burak Yılmaz'ı kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, bu futbolcuyu istediğini yönetime yineledi. Ligin ilk yarısının bitmesiyle birlikte bu futbolcuyla temasa geçen yönetim, oyuncunun Trabzonspor'dan bonservisini almasını bekliyor. Burak için herhangi bir ödeme yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro'dan 2,5 yıllık teklif yaptı. Burak transferini bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, Vagner Love'la da yolları ayırmak için beklemede. Bir diğer forvet Cyle Larin ise, Sadık Çiftpınar transferinde takasta kullanarak Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak vermenin planlarını yapıyor.