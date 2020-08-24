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Beşiktaş, Yunanistan'a gitti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maç için Yunanistan'a gitti.


UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın deplasmanda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu zorlu mücadele için Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla Yunanistan'ın Selanik kentine gitti. Sakatlığı bulunan Adem Ljajic, kafilede yer almadı.


Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Atiba Hutchinson, antrenmandan önce TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyerek maç hakkında açıklamalarda bulunacak. Beşiktaş, PAOK maçının son çalışmasını ise TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.


Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Kevin Nkoudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Fabrice N'sakala, Welinton, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Bernard Mensah, Jeremain Lens"

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