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Beşiktaş, Yunanistan'a vardı

Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu mücadelesinde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'ın PAOK ekibiyle yarın saat 21.00'de Toumba Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Yunanistan'a vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'a giden siyah-beyazlılar, kulübün kendisine ait otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Bugün maç öncesinde son idmanını yapacak olan siyah-beyazlılarda antrenmandan önce Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Beşiktaş'ın PAOK maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:



Ersin Destanoğlu


Utku Yuvakuran


Enzo Roco


Welinton Souza Silva


Rıdvan Yılmaz


Domagoj Vida


Fabrice Nsakala


Georges Nkoudou


Oğuzhan Özyakup


Atiba Hutchinson


Ajdin Hasic


Necip Uysal


Dorukhan Toköz


Bernard Mensah


Jeremain Lens


Tyler Boyd


Umut Nayir


Güven Yalçın


Cyle Larin

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