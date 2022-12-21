Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada N'koudou'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
69. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk'in kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
73. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren N'koudou'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlarla buluştu. 3-2
85. dakikada Rosier'nin pasında ceza yayı yakınlarında topla buluşan Weghorst'un düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-2
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünsal, Anıl Usta
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Tayyip Sanuç dk. 29), Salih Uçan (Weghorst dk. 46), Redmond, Muleka (N'koudou dk. 59), Dele Alli (Gedson dk. 29), Cenk Tosun
Yedekler: Mert Günok, Montero, Kerem Atakan Kesgin, Wellinton Souza, Masuaku, Tayfur Bingöl
Teknik Dierktör: Şenol Güneş
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer (Semih Karadeniz dk. 77), Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Bünyamin Balat (Ömer Uzun dk. 86 ?), Erkam Develi, Behlül Aydın (Mustafa Durak dk. 59), Mert Çapar (Enes Tubluk dk. 77), Kemal Rüzgar
Yedekler: Kadir Balcı, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı, Hüseyin Erkan, Alican Özyürek
Teknik Sorumlu: Kemal Tosun
Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor), Cenk Tosun (dk. 67 ve 69), N'koudou (dk. 73), Weghorst (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)