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Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor

Parkede sponsorluk anlaşması imzalandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın önde gelen araç kiralama şirketinin logosunu şortlarında taşıyacak.


Avrupa'nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar, Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Basketbol A Takımı 2020 - 2021 sezonunda, basketbol liginde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, şirketin logosunun yer alacağı şortlarla mücadele edecek.


Şirketin Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Genel Müdür Fırat Fidan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Pandemi döneminde, Türkiye'de spora katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Kurum hedeflerimizden biri de, ülkemize ve insanlarımıza yalnızca ticari anlamda değil, bu tür işbirlikleri ile de yararlı olabilmek. Sporun enerjisine, dinamizmine bu dönemde çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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