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Beşiktaş'a bir veda da Caner Erkin'den

Beşiktaş’ta yaprak dökümü sürüyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından Caner Erkin de siyah-beyazlı kulübe veda etti.


Fenerbahçe'ye imza atması beklenen siyah-beyazlı ekibin bir diğer ismi Caner Erkin de Beşiktaş'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu, sosyal medya hesabından "İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kapten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun... Siz de hakkınızı helal edin" dedi.

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