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Beşiktaş'a taraftarlardan meşaleli karşılama

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, stada ulaştı. Siyah-beyazlıları yaklaşık 500 taraftarı meşalelerle karşıladı.


Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ı maç öncesinde taraftarları karşıladı. Maçtan önce Dolmabahçe'de toplanan 500 kadar siyah-beyazlı taraftar, uzun süre takımın gelmesini beklerken tezahüratlar yaparak maça hazırlandılar. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, takımı stada uğurlarken, Dolmabahçe'de toplanan siyah-beyazlılar da takımın stada ulaşmasıyla birlikte meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı ve mücadele öncesinde futbolculara moral desteği verdi.

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