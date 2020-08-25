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Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile Yunanistan'da karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadelenin ilk 11'i belli oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferler N'Sakala, Welinton ve Mensah, PAOK karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde iyi bir performans ortaya koyan ve kiralıktan geri dönen Cyle Larin'i de ilk 11'de sahaya sürüyor. Beşiktaş'ın PAOK karşısında ilk 11'i şu şekilde:


Ersin - Lens, Vida, Welinton, N'Sakala - Atiba, Necip, Boyd, Mensah, N'Koudou - Larin.

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