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Beşiktaş'ın anlaştığı Bilal Ceylan, Eskişehir'e veda etti

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan, Eskişehirspor’a veda etti.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti. Kırmızı-siyahlı camia da yaptığı açıklamayla Bilal Ceylan'a yeni kariyerinde başarılar diledi.


Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan, Eskişehir'e veda etti. Dün oynanan Adanaspor maçında 90 dakika forma giyen ve ardından Eskişehirspor kariyerini noktalayan genç oyuncu için kulübü de bir açıklama yaptı. Eskişehirspor'un sosyal medyasından yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen evladımız Bilal Ceylan, bugün itibariyle kulübümüze veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal" ifadeleri kullanıldı.


Beşiktaş, 17 yaşındaki oyuncu için Eskişehirspor'a 3 milyon 300 bin TL bonservis bedeli ödeyecek.

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