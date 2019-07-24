Beşiktaş'ın Avustruya kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmasını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafile bugün 12.00'de Avusturya'ya uçacak.

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışması için bugün Avusturya'ya uçuyor. 4 Ağustos tarihine kadar Avusturya'nın Saalfelden kasabasında hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlı kafile, buradaki ilk idmanını ise bu akşam TSİ 19.30'da yapacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında ise şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir."

Kartal 4 hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, Avusturya kampında ise 4 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ikinci kamp çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)