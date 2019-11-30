İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ın borcu 2 milyar 759 milyon TL

Beşiktaş’ın 2019 yılı 3.

Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda okunan Denetim Kurulu raporuna görüne borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu açıklandı.


Beşiktaş'ta 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'in okuduğu rapora göre kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin TL olduğu belirtildi. Kulübün mevcut ve alacaklarının ise 285 milyon 674 bin TL olduğu açıklandı.


Borçların 598 milyon 972 bin 426 TL'sinin BJK Dernek ve Derneğe Bağlı Şirketlere ait olduğu, 2 milyar 160 milyon 213 bin TL'nin ise BJK Futbol Yatırım AŞ'nin olduğu ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.