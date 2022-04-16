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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Hakkı Yeten kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın eski başkanlarından ve efsane futbolcularından ‘Baba’ lakaplı Hakkı Yeten vefatının 33.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından ve efsane futbolcularından ‘Baba' lakaplı Hakkı Yeten vefatının 33. yıl dönümünde, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.


Beşiktaş'ın “Baba” lakaplı eski başkanı ve efsane futbolcu Hakkı Yeten, vefatının 33. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma törenine; Divan Kurulu Üyeleri ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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