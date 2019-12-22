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Be?ikta?'?n galibiyet hasreti 20 ma?a ??kt?

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e'ye deplasmanda 3-1 ma?lup olan Be?ikta?'?n, ?lker Stad?'ndaki galibiyet hasreti 20 ma?a ??kt?. Be?ikta?, rakibi kar??s?nda son 20 ma?ta 12 yenilgi, 8 beraberlik ald?.


S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e deplasman?na giden Be?ikta?, sahadan 3-1 ma?lup ayr?ld?. Bu sonu?la siyah-beyazl?lar?n ?lker Stad?'ndaki kazanma hasreti de 20 ma?a y?kseldi. Son olarak R?za ?al?mbay'?n teknik direkt?r oldu?u d?nemde, 17 Nisan 2005 tarihinde Kad?k?y'de 4-3 kazanan Be?ikta?, o tarihten bu yana ??kt??? 20 ma?ta da galibiyet alamad?. Rakibi kar??s?nda ilk yar?da Kruse ve Ozan Tufan'?n att??? gollerle 2-0 geriye d??en ve ilk yar?n?n uzatma dakikalar?nda Atiba'yla fark? 1'e indiren siyah-beyazl?lar, ikinci yar?da Vedat'?n gol?ne engel olamay?nca ma?? 3-1 kaybetti. Son galibiyetini ald??? 2004-2005 sezonundan bu yana Fenerbah?e ile deplasmanda 20 kez kar??la?an Be?ikta?, bu ma?larda 12. yenilgisini al?rken, 8 m?cadele de beraberlikle sonu?land?.

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