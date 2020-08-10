İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ın rakibi PAOK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti.


Trabzonspor'un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlı ekip bugün gerçekleşen kura çekimi sonrası Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapılacak. Müsabakada seyirci yer almayacak.


Ön Eleme Turu maçları 25 ya da 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçmesi durumunda 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak.



Kura çekiminin ardından Ön Eleme Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:


PAOK - Beşiktaş


AZ Alkmaar - Viktoria Plzen


Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.