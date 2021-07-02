Beşiktaş'ın şampiyonluk bayrağı Şampiyonluk Anıtı'na çekildi

Büyükçekmece'de bulunan Şampiyonluk Anıtı'na 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı çekildi.

Büyükçekmece Belediyesinin her sezon şampiyon olan takımın bayrağını astığı Şampiyonluk Anıtı'na geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ın bayrağı çekildi. Beşiktaş Bayrağını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi beraber göndere çekti.

“Çebi dönemiyle Beşiktaş başka bir atağa girdi”

Törende konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “En son Beşiktaş şampiyon olduğunda yine başkanımla beraber şampiyonluk bayrağını yine beraber asmıştık. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş'ımızı kutluyorum. Türk gençliğine hizmet eden bu kulübe başkanlık yaparak aramızdan ayrılan bütün başkanlarımızı rahmetle anıyorum. Hepsi büyük hizmetler verdi. Çebi dönemiyle Beşiktaş başka bir atağa girdi. Galatasaray'ın şampiyonluk ayağına kadar geldi, ama Beşiktaş bileğinin hakkıyla şampiyon oldu. Sizden Avrupa'da başarılı olunan bir döneme hazırlık yapmanızı rica ediyoruz. Beşiktaş'ı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Bayrağımızı dalgalandıracak olan Büyükçekmece halkına ve başkana teşekkür ederim”

Başkan Hasan Akgün'e teşekkür eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bir Galatasaraylı olarak Sayın Başkan bizi alkışladı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ve diğer takımlarımızın olmadığı bir ligin tadı tuzu olmuyor. İyi ki varsınız. O da hem Trabzonsporlu ve Galatasaraylı ama ben sadece Beşiktaşlıyım. Bir Karadeniz çocuğuyum. Bayrağımızı dalgalandıracak olan Büyükçekmece halkına ve başkana teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Akgün'den basketbol altyapı tesisi için arazi sözü alan Başkan Çebi, ”Gençliğimizin pamuk ipliğiyle hayata bağlı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Spor yapan gençlerimiz huzurlu, sağlıklı devletine ve ailesine faydalı olduğunu görüyoruz. Başkandan sözümüzü aldık” diye konuştu.