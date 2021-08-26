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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Türkiye'nin tek temsilcisi olan Beşiktaş, C Grubu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile mücadele edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek takımlar Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. Böylelikle Türkiye'yi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın da grup aşamasındaki rakipleri belirlenmiş oldu. Kuraya 4. torbadan katılan siyah-beyazlıların rakipleri C Grubu'nda Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Ajax, Bundes Liga takımlarından Borussia Dortmund, Portekiz Ligi temsilcisi Sporting Lizbon oldu.




Ahmet Nur Çebi'den kulüp temsilcilerine forma jesti


Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ta grup kura çekimine katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, grup kuralarının İstanbul'da çekilmesi nedeniyle kuraya katılan kulüp temsilcilerine forma hediye etti. Kulüp temsilcilerinin isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye eden Başkan Çebi, formalarla birlikte başarı dileklerini ilettiği bir mektup da iletti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 14-15 Eylül tarihinde oynanacak. Grup aşamasının son mücadeleleri ise 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali ise Rusya'nın St. Petersburg kentinde 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Çekilen kuraya göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şu şekilde:



A Grubu


Manchester City


Paris Saint Germain


Leipzig


Club Brugge



B Grubu


Atletico Madrid


Liverpool


Porto


Milan



C Grubu


Sporting


Borussia Dortmund


Ajax


Beşiktaş



D Grubu


Inter


Real Madrid


Shaktar Donetsk


Sheriff



E Grubu


Bayern Münih


Barcelona


Benfica


Dynamo Kiev



F Grubu


Villereal


Manchester United


Atalanta


Young Boys



G Grubu


Lille


Sevilla


Salzburg


Wolfsburg



H Grubu


Chelsea


Juventus


Zenit


Malmö

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