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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş’ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul’a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.


Beşiktaş'ın hücum hattına takviye ettiği Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Diaby, hem sağ kanatta hem de forvette görev yapabiliyor.


Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki Mali asıllı Fransız sağ oyuncu, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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