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Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.


Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği 31 yaşındaki stoper Welinton, bugün sabah saatlerinde siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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