Beşiktaşlı engelliler Ağva'da doyasıya eğlendi

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, 30 engelli birey ve ailesini Ağva'da bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya getirdi. Öğrenciler hem güzel havanın tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi.

Engelli bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacıyla kurulan koordinasyon merkezi engelli bireyleri bir araya getirmenin yanı sıra ailelerini de bir araya getiriyor. Dilek Sabancı Parkı'nda bulunan koordinasyon merkezinde haftanın 5 günü engelli bireylere plates, resim, müzik, halk dansları gibi birçok alanda ders veriliyor. Bu süreçte hem bireylerin sosyalleşmesi hem de aynı durumları yaşayan ailelerin kaynaşması sağlıyor. Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Ağva'da bir otelde düzenlenen öğle yemeği ile hem öğrencileri hem de ailelerini bir araya getirdi. Güzel havanın tadını çıkaran 30 öğrenci yemek sonrası dans edip doyasıya eğlendi.

“Ortam arkadaşlarımla olmak çok güzel”

Arkadaşları ile bir arada olmanın çok güzel olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Zelal İnal, “Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ortam arkadaşlarımla olmak çok güzel. İlk defa gelmeme rağmen çok beğendim. Bu etkinlikle herkesi görmüş oldum. Çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu. Cengizhan Çınar ise, arkadaşlarını bir arada görmenin çok güzel olduğunu belirterek tuttuğu takımının Beşiktaş olduğunu söyledi.

“Çocuğumun okul arkadaşlarıyla birlikte olmasından çok memnunum”

Koordinasyon merkezinin çocuğunun sosyalleşmesi için önemli olduğunu belirten anne Fatoş Üstünel, “1 senedir buradayız. Oğlum liseyi bitirdikten sonra ne yapacağımıza karar veremedik. Böyle bir yerin olduğunu bilmiyorduk. Çok memnunum arkadaşlarımdan, okul arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok memnunum. Buraya gelince veliler de birbirlerinin dillerinden anlıyorlar. Çocuklar da birbirinden anlıyorlar. Faaliyeti çok beğendik. Çünkü bizim çocuklarımız en ufak şeylerden mutlu olan insanlar onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel vakit geçiriyoruz”

Beşiktaş Belediyesi'nin her zaman engelli ve ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Pervin Çağlayan, “Çok mutlu olduk. Çocuklarımız çok mutlu görüyorsunuz devamını da isteriz. Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar burada çok güzel karşılandık öğle yemeği yediler. Şimdi müzik eşliğinde oyun oynuyorlar. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz genelde sosyalleşmek için kurumumuza geliyorlar”

Uzun süredir Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde öğretmenlik yaptığını söyleyen Sevgi Süslü, “6 yıldır Beşiktaş Belediye Engelli Koordinasyon Merkezinde öğretmen olarak çalışıyorum. Haftanın 5 günü eğitim veriyoruz. Dilek Sabancı Parkı içerisinde koordinasyon merkezimiz var. Pazartesi, salı resim, çarşamba plates, cuma Türk halk oyunları derslerimiz oluyor. Sınıflar yaklaşık 30 kişi down sendromlu, zihinsel ve otizmli öğrencilerimiz var. Çeşitli zamanlarda bu şekilde sosyalleşebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz genelde sosyalleşmek için kurumumuza geliyorlar. Çok güzel oluyor böyle şeyler arada yapıyoruz devamını bekleriz” diye konuştu.