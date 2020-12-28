İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaşlı futbolcular Aboubakar'ı unutmadı

Beşiktaş, Sivasspor karşısında 18.

dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçerken, siyah-beyazlı futbolcular, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı.


Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar'ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve bugün cenaze için Kamerun'a giden Aboubakar'ı unutmayan futbolcular, Güven'in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.