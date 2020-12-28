Beşiktaşlı futbolcular Aboubakar'ı unutmadı

dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçerken, siyah-beyazlı futbolcular, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar'ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve bugün cenaze için Kamerun'a giden Aboubakar'ı unutmayan futbolcular, Güven'in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.