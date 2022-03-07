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Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın hakemi Melis Özçiğdem’e gül verdi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın hakemi Melis Özçiğdem'e gül verdi.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu mücadeleye dördüncü hakem olarak Melis Özçiğdem'i atamıştı. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncular da Özçiğdem'e gül armağan etti.


Melis Özçiğdem ise futbolcuların bu jestine teşekkür ederek karşılık verdi.

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