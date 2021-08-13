Beşiktaşlı futbolcular, Süleyman Seba tişörtüyle sahada

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta futbolcular ısınmaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış karşılaşmasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, siyah-beyazlı futbolcular, efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmadı. Vefatının 7. senesinde siyah-beyazlı kulübün ve Beşiktaş taraftarının özlemle andığı Onursal Başkan Süleyman Seba, maç öncesinde de unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma için ısınmaya çıktıklarında Süleyman Seba baskılı tişörtlerle sahaya çıktı ve taraftarları selamladı.