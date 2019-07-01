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Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva’da başlayacak olan Beşiktaş’ta siyah-beyazlı futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da başlayacak olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.


2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi 8 Temmuz'da Riva'da topbaşı yapacak olan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri başladı. A takımdan Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı futbolculara, kan tetkikleri yapılırken; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.


Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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