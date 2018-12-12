Beşiktaşlı Necip Uysal'dan Başkan Aydıner'e ziyaret

Beşiktaş'ın kaptanı Bayrampaşalı Necip Uysal, Başkan Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş'ın kaptanı Bayrampaşalı Necip Uysal, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Bayrampaşa'mızın evladı, Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal kardeşimizi belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Kıymetli hediyesi ve ziyaretleri için teşekkür ediyor, Malmö maçında kendisine ve Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum” dedi. Necip Uysal da ev sahipliği ve misafirperverliği için Başkan Aydıner'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ve Uysal birbirlerine karşılıklı hediye takdim ettiler.